للمرة الثانية خلال 72 ساعة .. تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، بتعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب تردي حالة الطقس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن حركة الملاحة الجوية قد توقفت في مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت بسبب تشكل الضباب الكثيف، وتراجع مدى الرؤية إلى 200 متر.

وهذه هي المرة الثانية يتم فيها إيقاف تسيير الرحلات الجوية في مطار بغداد خلال 72 ساعة بسبب تردي حالة الطقس وانعدام مديات الرؤية جراء تشكل ضباب كثيف في سماء العاصمة العراقية.