تعليق الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي جراء "مخاطر أمنية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإغلاق مطار البصرة بشكل مؤقت، بسبب خطر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعليق الرحلات الجوية من مطار البصرة الدولي، ومنع هبوط أو إقلاع أي طائرة".

وأضاف أن "الإجراء اتخذ نظرا لوجود خطر أمني"، ولم يحدد المصدر طبيعة المخاطر.

ويعد مطار البصرة الدولي، هو المطار الوحيد الذي يعمل في العراق، وفي النهار فقط، بعد ان تم إغلاق الاجواء العراقية بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

ويتزامن القرار، بعد ان وجهت أمريكا، فجر اليوم الأحد، الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "فوردو ونطنز وأصفهان"، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "دقيقة وناجحة".

فيما ردت إيران رسميًا عبر التلفزيون الحكومي بتحذير بأن جميع الأمريكيين العسكريين والمدنيين في المنطقة أصبحوا أهدافًا مشروعة، فيما قلّل مستشار البرلمان الإيراني مهدي محمدي من حجم الأضرار، مؤكداً إمكانية إصلاح المواقع المستهدفة.

وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت صباح الأحد عشرات الصواريخ على إسرائيل ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية في إيران.

واستهدفت الصواريخ مناطق في تل أبيب وحيفا، وألحقت أضرارًا بمواقع استراتيجية في خليج حيفا، فيما أكد الحرس الثوري أن الهدف كان نقاطًا حيوية ذات أهمية عسكرية واقتصادية.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الضربات الإيرانية على إسرائيل، صباح الأحد، تضمنت لأول مرة، صواريخ من طراز "خيبر".