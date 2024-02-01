تعليق الرحلات الجوية بين بغداد وموسكو وإلى اشعار آخر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية بين بغداد وموسكو إلى اشعار آخر.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تود أن تعلم المسافرين عن الغاء رحلاتها المجدولة بين بغداد وموسكو إعتباراً من تاريخ 3 شباط 2024 والى إشعار أخر ، لأسباب تشغيلية مع الجانب الروسي".

ودعت الإدارة المسافرين ممن لديهم حجز مسبق على القطاع المذكورة انفاً الى "مراجعة مكاتب الشركة في بغداد لغرض إسترجاع تذاكرهم من دون فرض أي رسوم ونلتمس منكم تفهم الموقف مع شديد الإعتذار وسوف يتم إعلامكم بأي مستجد".