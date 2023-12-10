تعطيل المدارس في العراق لمدة أسبوع بسبب الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، تعطيل المدارس في العراق لمدة أسبوع بسبب انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية خاطبت رئاسة الوزراء من أجل تنسيق العمل مع اللجنة الأمنية العليا من أجل لتسليم وتجهيز المراكز الانتخابية ونقل المواد الانتخابية وإنهاء كل الاستعدادات اللوجستية والفنية".

وأضافت الغلاي أنه "بناء على ذلك سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس كافة من يوم الثلاثاء 12/12 ولغاية يوم الثلاثاء 12/19 في بغداد وجميع المحافظات، كونها مراكز انتخابية".

ويستعد العراق لإجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري، فيما سيتم إجراء الاقتراع الخاص للقوى الامنية والعسكرية يوم السبت 16 كانون الأول الجاري.