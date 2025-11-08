تعطيل الدوام في مدارس كركوك ليومي الأحد والاثنين بسبب الانتخابات

شفق نيوز- كركوك

قررت إدارة محافظة كركوك، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال يومي غدٍ الأحد وبعد غدٍ الاثنين، تزامنًا مع إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2025.

وقال المحافظ ريبوار طه، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قرار التعطيل جاء لأسباب عدة، أبرزها ضمان انسيابية المنهاج الدراسي وتوحيد سير الدروس بين المدارس، مبينًا أن أغلب المدارس تُستخدم كمراكز اقتراع للتصويت الخاص والعام.

وأضاف أن القرار يهدف أيضًا إلى تمكين القوات الأمنية من أداء مهامها في حفظ الأمن وإنجاح العملية الانتخابية في المحافظة.

ومن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية صباح يوم غد الأحد، على أن يبدأ الاقتراع العام يوم الثلاثاء المقبل.