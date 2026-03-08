تعطيل الدوام في كربلاء يثير اعتراضاً نيابياً.. وثيقة

شفق نيوز- كربلاء

اعترض النائب محمد جاسم الخفاجي، يوم الأحد، على قرار تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء، معتبراً أن ما جرى "أمر مرفوض جملة وتفصيلاً"، ومؤكداً عدم امتلاك السلطات المحلية صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار دون مبررات قانونية.

وقال الخفاجي في بيان، إن "ما يجري في محافظة كربلاء بشأن تعطيل الدوام الرسمي أمر مرفوض جملة وتفصيلاً"، مبيناً أن "المحافظ أعلن تعطيل المدارس لمدة يومين دون وجود أي محذور أمني يستوجب ذلك، فيما أعلن رئيس مجلس المحافظة تعطيل الدوام ليومين آخرين، لينتهي الأمر بتعطيل أسبوع كامل".

وأضاف أن "السلطات المحلية لا تمتلك صلاحية هذا التعطيل"، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء سبق أن وجهت بعدم تعطيل الدوام في مثل هذه الحالات، إلا أن تلك التوجيهات "لم يُلتزم بها".

ودعا الخفاجي المسؤولين في كربلاء وبقية المحافظات إلى "إرسال رسائل علمية ووطنية شجاعة من خلال الاستمرار بالدوام والعمل وعدم اللجوء إلى التعطيل حالياً"، مؤكداً أن "الخطر في وادٍ ونحن نعمل في وادٍ آخر".

وارفق الخفاجي بيانه، بوثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تظهر، أن قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024 يخول المحافظين صلاحية تعطيل الدوام في المدن المقدسة مثل النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء في أيام العطل الدينية فقط ولمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، كما يجيز تعطيل الدوام عند بلوغ درجات الحرارة (50) مئوية فأكثر، مؤكدة أن ما يتجاوز تلك الحالات يتطلب تدخلاً تشريعياً.

هذا وقررت مجلس كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يومين في الأسبوع الجاري "تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب".