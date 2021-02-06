تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في دوائر 3 محافظات عدا الخدمية (تحديث)

شفق نيوز/ اعلنت محافظات ديالى وبابل والنجف، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بسبب استمرار هطول الأمطار.

ونقل بيان لمحافظة ديالى ورد لوكالة شفق نيوز عن المحافظ مثنى التميمي قوله، إن "التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية (دائرة المجاري و البلديات).ووجه محافظ ديالى بـ"استنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الأمطار".

وفي الأثناء؛ ذكر بيان آخر صدر عن محافظ بابل ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ادارة المحافظة قررت تعطيل الدوام ليوم غد بسبب هطول الأمطار، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية والصحية والمصارف.

بدوره وجه محافظ النجف لؤي الياسري بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد الاحد 7/2/2020 فقط.

كما أوعز الياسري إلى جميع الدوائر البلدية والخدمية والجهات الساندة بتفريغ مياه الامطار من المدارس والساحات العامة وتكون حملة كبرى صباحا.

ويتواصل هطول الأمطار بغزارة في عدد من المحافظات العراقية، منذ يومين الأمر الذي دفع بإدارات بعض المحافظات إلى تعطيل الدوام الرسمي تفاديا لوقوع حوادث.وكانت محافظتا واسط والديوانية، أعلنتا عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بسبب غزارة الأمطار.