محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

شفق نيوز/ قررت كل من الحكومات المحلية في محافظات كربلاء والمثنى والنجف وميسان وواسط وبابل، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء المصادف الـ12 من شهر نيسان/أبريل بمناسبة وفاة الإمام علي أبن أبي طالب أبن عم نبي الإسلام محمد بن عبدالله وصهره.

واستثنت كربلاء والنجف وبابل الدوائر الخدمية والامنية من هذه العطلة لتقديم خدماتها الى المواطنين الزائرين الذي يقصدون المحافظتين من باقي مدن ومناطق العراق لإحياء هذه الذكرى.

ويحيي المسلمون الشيعة في العتبات المقدسة في العراق ذكرى وفاة الإمام علي الإمام الأول لديهم ورابع الخلفاء الراشدين لدى السنة، والذي قُتل في 21 رمضان من العام 40 هجرية داخل مسجد الكوفة أثناء أدائه فريضة صلاة الفجر على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي.