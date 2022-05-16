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تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T20:09:12+0000
تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار

شفق نيوز / أعلن محافظ ذي قار، محمد الغزي، مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي المحافظة ليوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح مدنا عراقية عدة منذ الصباح.

وذكر الغزي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نظراً لسوء الحالة الجوية، واستمرار العاصفة الترابية التي تضرب العراق ومحافظتنا، تقرر تعطيل الدرام الرسمي، ليوم غد الثلاثاء 17  آيار 2022".

وأضاف أن قرار تعطيل الدوام الرسمي، "تستثنى منه الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وذلك حفاظا على صحة أبناء محافظتنا".

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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