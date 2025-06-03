تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء الخميس

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة قاسم علي اليساري، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الخميس المقبل، بمناسبة زيارة يوم عرفة وحلول عيد الأضحى.

وأوضح اليساري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العطلة تشمل جميع دوائر الدولة في المحافظة، باستثناء القوات الأمنية والدوائر الخدمية التي تواصل مهامها لضمان انسيابية الزيارة وخدمات العيد.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل حركة الزائرين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الأمن والنظام خلال المناسبة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر أن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 6 حزيران وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير .