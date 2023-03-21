تعطيل الدوام الرسمي في قضاء طوزخورماتو الأربعاء والخميس بمناسبة أعياد نوروز

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في قضاء طوزخورماتو الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة أعياد نوروز.

وذكر بيان للحكومة المحلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب وجه بتعطيل الدوام الرسمي في قضاء طوزخورماتو ليومي الأربعاء والخميس بمناسبة أعياد نوروز".

واشار البيان الى "استثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية من قرار تعطيل الدوام".