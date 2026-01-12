تعطيل الدوام الرسمي في بغداد وكربلاء الخميس المقبل

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني/ يناير 2026 في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة داخل العاصمة بغداد فقط، تزامناً مع ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

ويأتي القرار، وفق المكتب الاعلامي للمجلس، استناداً إلى أحكام المادة (3/ أولاً) من قانون العطلات الرسمية رقم (12 لسنة 2024).

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني/ يناير 2026، لذات المناسبة، على أن يُستثنى من القرار الدوائر الخدمية والأمنية، بحسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الإعلامي.

ويُحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة، في الخامس والعشرين من شهر رجب من كل عام هجري، ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية، حيث تتضمن المراسم الدينية السير على الأقدام من مناطق مختلفة في بغداد وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، حيث مرقد الإمام.

وكانت العتبة الكاظمية قد أعلنت، خلال الزيارة الرجبية في مطلع العام الماضي 2025، عن مشاركة 14 مليون زائر في مراسم الزيارة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد آنذاك نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المناسبة.