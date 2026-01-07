تعطيل الدوام الرسمي في بغداد بذكرى استشهاد الإمام الكاظم الخميس المقبل

شفق نيوز- بغداد

قررت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد ليوم الخميس الموافق 15 كانون الأول/ ديسمبر 2026، وذلك بمناسبة إحياء "ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم".

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس للعام 2026، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات، فضلاً عن استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات بشأنها.

وإلى جانب إقرار عطلة الخميس من الأسبوع المقبل، وجه السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز بـ"إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن الاعتماد المستندي لمشروع محطة كهرباء صلاح الدين– شركة (CMEC) الصينية، وتسوية المبالغ المستحقة عن التشغيل والصيانة والطاقة المنتجة، التي تحققت من الشركة المذكورة آنفاً للسنوات (2021– 2022– 2023)، المثبتة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، مقابل الغرامات التأخيرية، مضافاً إليها مبلغ الملحوظات المتبقية المسجلة على الشركة".

وأضاف البيان كما "جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تجديد عقد شراء الطاقة لمحطة الشعيبة الاستثمارية مع شركة (GOLD POWER)، لمدة سنة واحدة، بشروط العقد الأصلي ذاته وملاحقه".

وفي المجال النفطي، أقر مجلس الوزراء "تولي شركة نفط البصرة إدارة العمليات البترولية في حقل برّ القرنة 2، بالقدر الذي يتماشى مع أحكام عقد الخدمة والتطوير، وكذلك العمل على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتمويل العمليات البترولية من خلال حساب حقل مجنون، وذلك بتعزيز الحساب عن طريق بيع شحنات النفط المباعة من قبل شركة سومو".

كما أقر المجلس "تعديل قراره (726 لسنة 2025)، ليشمل استثناء الشركات التابعة لوزارة النفط من أسلوبي العطاء الواحد والتعاقد المباشر، لغرض التعاقد مع الشركات النفطية المقاولة (شركة الاستكشافات النفطية، شركة المشاريع النفطية، الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة، وشركة الناقلات النفطية العراقية)، على أن ينفذ التعاقد من قبل الشركة حصراً، ويكون الاستثناء نافذاً لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار القرار".

ووافق مجلس الوزراء "على تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية لتشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل في بغداد والمحافظات".

كما جرت الموافقة على "تنفيذ برنامج جمهورية العراق (2026-2030)، الموقع بين وزارة الصناعة والمعادن، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/UNIDO، وفق قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)"، بحسب البيان.