تعطيل الدوام الرسمي في العراق الأحد المقبل

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في كافة أنحاء البلاد يوم الأحد المقبل الموافق 16 آذار 2025.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان رسمي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 16 آذار 2025، وذلك تزامنًا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر حلبجة، الأنفال، المقابر الجماعية، الانتفاضة الشعبانية، اغتيال العلماء، واستهداف الأحزاب.

وأوضحت الأمانة أن قرار التعطيل جاء استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ل) من قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024.