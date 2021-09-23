تعطيل الدوام الرسمي بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الاتحادية يوم الخميس تعطيل الدوام الرسمي يوماً واحداً الأسبوع المقبل تزامناً مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تقرّر تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الثلاثاء، الموافق 28 أيلول 2021، في دوائر الدولة كافة، باستثناء الخدمية منها، تزامناً مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية في مدينة كربلاء بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.