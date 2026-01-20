تعطل تطبيق "إثبات الحياة" يهدد رواتب المتقاعدين العراقيين

شفق نيوز– بغداد

يشكو عدد كبير من المتقاعدين المدنيين والعسكريين من تعذّر إكمال إجراءات "إثبات الحياة" المطلوبة سنوياً منهم بسبب تعطّل التطبيق الإلكتروني المخصّص لهذا الغرض، في وقت أكدت فيه الجهات المعنية ضرورة إنجاز الإجراء قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال متقاعدون، لوكالة شفق نيوز إنهم حاولوا الدخول إلى الرابط المعلن أكثر من مرة، إلا أنه لا يعمل أو يتوقف أثناء إدخال البيانات، ما يضعهم أمام قلق حقيقي من تأخير أو إيقاف رواتبهم التقاعدية، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي.

وأضافوا، أن رواتب المتقاعدين تُطلق عادة قبل نهاية الشهر بعدة أيام، وهو ما يفرض على المتقاعد إنجاز إجراء (إثبات الحياة) قبل موعد إطلاق الرواتب بفترة قصيرة، الأمر الذي يضع صرف الرواتب على المحك في حال استمرار تعطل التطبيق.

وبينوا، أن أغلب المتقاعدين هم من كبار السن ويواجهون صعوبة في مراجعة دوائر التقاعد حضورياً، سواء بسبب الوضع الصحي أو بُعد المسافات، مطالبين بإيجاد حل عاجل يراعي أوضاعهم الإنسانية.

وطالب المتقاعدون، الجهات المختصة بتمديد المهلة الزمنية أو إصلاح الرابط بشكل فوري، إضافة إلى اعتماد بدائل مثل المصادقة عبر البطاقة الوطنية أو مراجعة المصارف دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لدوائر التقاعد.

وحاولت وكالة شفق نيوز، الاتصال بالمسؤولين المعنيين للاستفسار عن أسباب تعطّل التطبيق والإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ويحذّر مختصون من أن استمرار المشكلة دون معالجة سريعة قد يتسبب بأزمة واسعة تمس شريحة كبيرة تعتمد بشكل أساسي على الراتب التقاعدي كمصدر دخل وحيد.

يذكر أن هيئة التقاعد العراقية كانت قد أطلقت تطبيق "تقاعدي" لتقديم خدمات إلكترونية للمتقاعدين داخل العراق وخارجه، يتيح إثبات الحياة والاستعلام عن تفاصيل الرواتب والاستقطاعات دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر، ضمن خطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الحكومة.