تعزيز كفاءة 3 خطوط وتجهيز الغاز على طاولة مباحثات عراقية إيرانية

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مع نظيره الإيراني، عباس علي ‏أبادي، يوم الاثنين، تعزيز كفاءة خطوط نقل ‏الطاقة الكهربائية الرابطة بين البلدين، فيما أكد الوزير العراقي ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية ببنود عقد تجهيز الغاز إلى محطات الإنتاج العراقية.

جاء ذلك خلال احتضان العاصمة بغداد جولة مباحثات بين الجانبين بحضور كبار المسؤولين وخبراء الطاقة من كلا البلدين.

وتناولت المباحثات، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، عدة محاور رئيسية تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الطاقة، وركز المجتمعون على ‏مناقشة أداء خطوط نقل ‏الطاقة الكهربائية الرابطة بين البلدين، وتحديداً خطوط (ميرساد - الكرخة - ‏خرمشهر)، وسبل تعزيز كفاءتها وضمان ‏استقرار عملها.

وأشار البيان، إلى أن هذه المباحثات تأتي في أعقاب زيارة الوفد الحكومي العراقي الأخيرة إلى إيران التي أثمرت عن إعادة إطلاق جزء من الطاقة ‏الكهربائية المجهزة للعراق عبر خطوط النقل المذكورة، بواقع 626 ميغاواط ازدادت خلال اليومين الماضيين إلى 700 ميغاواط.

كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الغاز، حيث دعا الوزير العراقي نظيره الإيراني إلى ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية ببنود العقد المبرم بين البلدين ‏والمتعلق بتجهيز الغاز إلى محطات الإنتاج العراقية، مؤكداً أهمية استقرار الامدادات لضمان استمرارية عمل المحطات وتلبية ‏احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، ريثما تكتمل مشاريع استثمار الغاز الوطني في العراق، وفق ما جاء في البيان.‏