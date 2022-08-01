تعزيزات أمنية الى الخضراء وزخم مروري يشل عددا من طرق بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول، بالموقف الأمني والمروري في العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين.

وقال لوكالة شفق نيوز، إن الطريق مغلق باتجاه ساحة التحرير من جهة جسر السنك، كما أن مدخل منطقة الباب الشرقي من جهة سريع محمد القاسم مغلق أيضاً، مبينا أن طريق سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة مزدحم.

وأشار الى وجود ازدحام في ساحة النسور من جهة (سيد الحليب)، وازدحام آخر على جسر الجادرية مقابل جامعة النهرين، لافتا الى ازدحام عند سيطرة الدورة دخول بغداد الجنوبي.

كما أوضح المصدر، أن جسر البياع المؤدي الى ساحة قحطان يشهد ازدحاماً شديداً أيضاً، كما أن الشارع المقابل لجامع ام الطبول وسط بغداد مزدحم كذلك.

وبشأن الانتشار الأمني في العاصمة، ذكر المصدر أن القطعات الأمنية المساكة لقواطعها تنتشر بشكل اعتيادي في الخضراء ومحيطها، لافتا في ذات الوقت الى ارسال تعزيزات الى داخل الخضراء فجر اليوم.

ويترقب الشارع العراقي لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة بغداد، وذلك بعد دعوات مضادة من زعيم التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى للتظاهر أمام أسوار الخضراء وداخلها.

ويشتد الخلاف بين الصدريين الذي يعتصمون في مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي الذي دعا أنصاره للتظاهر قربها.

وكان الصدر أعلن "تحرير" المنطقة الخضراء، ودعا العراقيين للمشاركة بتغيير النظام السياسي والدستور في العراق.

فيما دعت اللجنة التحضيرية لتظاهرات الإطار التنسيقي، أنصارها إلى التظاهر عند الخامسة عصرا أمام أسوار الخضراء، مبينة أنها ستكون بحضور قيادات في الإطار والحشد الشعبي، ولن تحمل أية شعارات مناوئة للصدر، وإنما ضد حكومة مصطفى الكاظمي، حيث سيتم قطع طريق المطار، حتى يضمنون عدم سفره.