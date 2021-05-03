تعرف على موقع العراق "عالميا" في تربية الأطفال لعام 2021

شفق نيوز/ هيمنت الدول الاسكندنافية على "أفضل البلدان في العالم لتربية الأطفال" لعام 2021 حسب تقرير مجلة "CEO World" الأميركية، التي قامت بتقييم 159 دولة عبر مقاييس عدة شملت نظام التعليم العام؛ السلامة؛ المساواة بين الجنسين؛ العيش طبيعيا؛ السعادة؛ الكلفة؛ الوصول إلى الخدمات الصحية والنظافة والصرف الصحي؛ قوانين صديقة للأسرة؛ إجازة أبوة سخية وإجازة أمومة؛ نقص الفقر الحرية الإنجابية وحقوق الإنسان.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان الأطفال يحتاجون إلى نظام بيئي منتج يشتمل على أنظمة صحية وتعليمية ذات مستوى عالمي إلى جانب أنظمة دعم اجتماعي وعائلي لمساعدتهم على النمو بشكل طبيعي دون ضغوط لا داعي لها. واضاف ان هناك تفاوت جغرافي كبير بين الدول فيما يتعلق بتوفير المناخ المناسب للنمو. الفجوة عميقة لدرجة أن معظم بلدان العالم الثالث ليست مؤهلة حتى للحصول على التصنيف.

وحسب التقرير؛ فإن السويد احتلت المرتبة الاولى بأفضل البلدان في العالم لتربية الأطفال لعام 2021 وبواقع 99.81 نقطة تليها الدنمارك ثانيا وبواقع 98.38 نقطة وجاءت النرويج ثالثا وبواقع 95.95 نقطة وحلت هولندا رابعا بواقع 95.56 نقطة ومن ثم جاءت كندا خامسا بواقع 95.3 نقطة".

عربيا؛ وحسب التقرير فان الإمارات جاءت بالمرتبة الاولى في أفضل البلدان في العالم لتربية الاطفال وبالمرتبة 18 عالميا وبواقع 92.96 نقطة، تليها قطر وبالمرتبة 52 عالميا، تليها البحرين والمرتبة 55 عالميا ومن ثم جاءت مصر رابعا وبالمرتبة 57 عالميا وجاءت السعودية خامسا وبالمرتبة 61 عالميا ومن ثم المغرب سادسا وبالمرتبة 66 عالميا وجاءت تونس سابعا وبالمرتبة 76 عالميا".

وتابع ان الاردن حل ثامنا وبالمرتبة 80 عالميا ومن ثم جاءت عمان تاسعا وبالمرتبة 81 عالميا وجاءت الكويت عاشرا وبالمرتبة 81.4 عالميا ومن ثم جاء العراق 11 وبالمرتبة 92 عالميا بحصوله على درجة 77.69 نقطة.

وتذيلت سوريا القائمة تسبقها كل من تيمور ليشتي و ليسوتو واريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى على الترتيب.