تعرف على توقيت وصول "الضيف الثقيل" إلى مدينتك

شفق نيوز / رجح المتنبئ الجوي العراق، صادق عطية، يوم الاثنين، أن تشهد أجواء ليل غد الثلاثاء، والأربعاء، عاصفة ترابية في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر العطية، في منشور له على فيسبوك، أن "غباراً ما بين متوسط إلى كثيف يتشكل جنوب غرب محافظة نينوى مساء يوم الثلاثاء، ويتجه تدريجيا خلال الليل أو فجر الأربعاء، نحو صلاح الدين والعاصمة بغداد ومن ثم يؤثر في مدن الفرات الأوسط صباح الأربعاء، وثم يتجه نحو مدن الجنوب وبادية الجنوب ولكن بتأثير أقل شدة".

وأضاف أن "ذروة تأثيره على العاصمة بغداد يكون ما بين الساعة 6-8 صباح الأربعاء، وذروة التأثير على الرمادي ما بين 4-6 صباح الأربعاء، أما ذروة التأثير على مدن الفرات الأوسط فتكون ما بين 7-9 صباح الأربعاء، بينما تكون ذروة تأثيره في مدن الجنوب ما بين 3-5 من عصر يوم الأربعاء".

وكان قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد أصدر يوم الاثنين، تقريره الخاص بالحالة الجوية والغبارية التي سيشهدها العراق، خلال الأيام المقبلة، نتيجة تأثره بامتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي، حيدر حبيب، إن "البلاد ستتأثر اعتبارًا من مساء غد الثلاثاء، بتقدم كتل هوائية معتدلة وجافة مرافقة للمرتفع الجوي القادم من البحر المتوسط، مسببة طقسًا مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في أماكن عدة من البلاد، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة من (30-40) كم /س تؤدي إلى تردي الرؤية الافقية الى دون 1000م".

ومن المتوقع أن تزول العواصف الترابية تدريجيًا صباح يوم الخميس، ويطرأ انخفاضاً تدريجياً على درجات الحرارة بحدود (5-8) درجة مئوية، ابتداءً من يوم الثلاثاء، وتستمر حالة عدم استقرار الجو ليومي الأربعاء والخميس، لتعود درجات الحرارة بعدها للارتفاع تدريجياً.