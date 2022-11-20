تعرف على ترتيب العراق عالمياً وعربياً في مؤشر مخاطر الرشوة

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 من مؤشر مخاطر الرشوة السنوي الذي تعده وتصدره منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال.

وحسب الجدول الذي أعدته المنظمة، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "العراق احتل المرتبة 163 عالميا من بين 194 دولة مدرجة فيه"، مبينا ان "العراق احتل نفس المركز للسنة الثانية على التوالي".

ووفقاً لبيانات المؤشر، "سجل العراق متوسط 68 نقطة للمجالات الآتية الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (74 نقطة)، والردع وإنفاذ القانون: الإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها (75 نقطة) والشفافية: مدى الشفافية على المستوى الحكومي (73 نقطة)، وجاءت الإشراف والرقابة: قدرة المجتمع المدني على الرقابة والمتابعة (46 نقطة)".

وعربيا وحسب المنظمة فإن العراق احتل المرتبة 12 بعد كل من: الأردن التي احتلت المرتبة الاولى باقل الدول العربية في مخاطر الرشوة و65 عالميا، وتونس ثانيا وبالمرتبة 76 عالميا، والإمارات ثالثا وبالمرتبة 79 عالميا، والكويت رابعا وبالمرتبة 111 عالميا، وعمان خامسا وبالمرتبة 128 عالميا، ولبنان سادسا وبالمرتبة 130 عالميا، والمغرب سابعا و بالمرتبة 140 عالميا".

وتابعت ان "قطر جاءت ثامنا وبالمرتبة 149 عالميا وجاءت السودان تاسعا وبالمرتبة 150 عالميا، وجاءت السعودية عاشرا وبالمرتبة 157 عالميا، وجاءت مصر بالحادي عشر وبالمرتبة 161 عالميا، وجاء العراق بالثاني عشر وبالمرتبة 163 عالميا".

وكانت المراكز العشرة الأولى عالمياً باقل مخاطر الرشوة من نصيب النرويج ونيوزيلندا والسويد وسويسرا والدنمارك والمملكة المتحدة واستراليا وفنلندا واليابان وكندا على الترتيب، فإن المراكز العشرة الأخيرة بأكثر مخاطر الرشوة احتلتها تشاد الكونغو الصومال جنوب السودان اليمن فنزويلا وسورية وغينيا الاستوائية وتركمانستان واخيرا جاءت كوريا الشمالية بالمرتبة 194".