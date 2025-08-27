تعرف على ترتيب العراق بعدد السائحين على مستوى العالم

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق بالمرتبة الـ 105 عالميا بعدد السياح للعام 2024، حسب موقع Country Cassette المتخصص في جمع البيانات والإحصائيات الدولية.

وذكر الموقع في تقرير لهُ اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان عدد السياح الدوليين الوافدين شهد نموًا بنسبة 7% خلال السنوات العشر الماضية.

وتمثل أوروبا 51% من إجمالي عدد السياح البالغ 1,326 مليار سائح، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 24%.

وبلغت المكاسب الاقتصادية من السياحة ذروتها عند 1,340 مليار دولار أمريكي، موزعة بين أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.

ووفقا لتقرير الموقع، فإن فرنسا احتلت المرتبة الاولى عالميا من أصل 202 دولة باعتبارها الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم لأكثر من 30 عامًا، وهي تُقدّم مجموعةً لا تُحصى من المعالم السياحية مثل: برج إيفل، وعددٌ لا يُحصى من المطاعم العالمية، ومتحف اللوفر، وقصر فرساي، وكاتدرائية نوتردام، حيث زارها 117 مليون سائح سنويا وتشكل 11.7% من السياحة في العالم، تلتها بولنده ثانيا بعدد سياح بلغ 88 مليون سائح، تليها المكسيك ثالثا بعدد 51 مليون سائح، تليها الولايات المتحدة رابعا 45 مليون سائح .

وجاءت تايلاند خامسا بعدد 39 مليون سائح سنويا، تليها إيطاليا سادسا 38 مليون سنويا تليها جمهورية الجيك سابعا بعدد 37 مليون سائح، حسب التقرير.

وأشار الموقع إلى ان العراق حلّ في المرتبة 105 عالميا بعدد سياح بلغ 892 الف سائح وهم يشكلون نسبة 0.1% من السائحين في العالم.

عربيا وحسب التقرير، جاءت السعودية اولا بعدد سائحين يبلغ 20 مليون سائح سنويا، تليها مصر ثانيا بعدد 13 مليون سنويا، والامارات ثالثا بعدد 8 ملايين سائح، تليها المغرب رابعا 2.8 مليون سائح، تليها سوريا خامسا بعدد 2.4 مليون سائح، يليها الكويت سادسا بعدد 2.2 مليون سائح.