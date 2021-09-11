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تعرف على ترتيب الجواز العراقي للربع الثالث عام 2021

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-11T12:00:29+0000
تعرف على ترتيب الجواز العراقي للربع الثالث عام 2021

شفق نيوز/ احتل الجواز العراقي المرتبة قبل الاخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمي، فيما احتل الجواز الياباني المرتبة الاولى باقوى جواز بالعالم في الربع الثالث عام 2021.

وحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية "Henley & Partners" للربع الثالث من عام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ فقد احتل العراق المرتبة قبل الاخيرة في جوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل بحصوله على 28 فيزة حرة فقط يسبقه الجواز السوري بـ 29 فيزة حرة،والباكستاني بـ 32 فيزة حرة، فيما حل الجواز الأفغاني بالمرتبة الاخيرة بحصولها على  27 فيزة حرة.

واضافت ان الجواز الياباني حصل على المرتبة الاولى عالميا بحصوله على 193 فيزة حرة يليه الجواز السنغافوري بحصوله على 192 فيزة حرة، ومن ثم جاء الجواز الالماني والجواز الكوري الجنوبي بالمرتبة الثالثة بحصولهما على 191 فيزة حرة.

وفي العالم العربي، تتخذ الإمارات أفضل مكانة في القائمة وتحتل المرتبة الأولى عربيا بـ 175 فيزة حرة، متقدمة على قطر التي جاءت ثانيا عربيا بـ 97 فيزة حرة والبحرين ثالثا بـ 83 فيزة حرة، والسعودية رابعا بـ 79 فيزة.

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