تعرف على ترتيبه عربياً.. "عراقة" العراق في سباق التراث العالمي

شفق نيوز- بغداد

حظيت المنطقة العربية بتسجيل 96 موقعاً حتى الآن في قائمة "اليونسكو" التراثية، وبينما تتصدر تونس والمغرب المرتبة الأولى بإجمالي 9 مواقع لكل منهما، يلاحظ أن العراق جاء في الترتيب الرابع مع كل من لبنان وسوريا، بواقع 6 مواقع لكل منهم.

يذكر أن المواقع العراقية المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو" هي كل من: الحضر (Hatra)، وآشور (قلعة الشرقاط)، وسامراء المدينة الأثرية، وأهوار جنوب العراق، وأور جنوب العراق، وأريدو والوركاء جنوب العراق أيضاً.

وبحسب أحدث البيانات التي نشرتها "اليونسكو"، فإن المواقع التراثية في المنطقة العربية الـ96 موزعة على 18 دولة، لتمثّل بذلك حصة المواقع المدرجة على القائمة في الدول العربية نسبة تقارب 7% من إجمالي المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في العالم.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو" رسمياً موقع "الفاية" الأثري في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، على قائمة التراث العالمي، وذلك باعتباره موقعاً ثقافياً، حيث اعتبر "الفاية"، الموقع العربي الوحيد المُدرج هذا العام، والثاني من الإمارات بعد إدراج مواقع العين الثقافية في العام 2011.

يذكر أنه في العام 1978، أدرجت "اليونسكو" أولى مواقعها ضمن قائمة التراث العالمي، وكان بين الوجهات المدرجة في الجولة الافتتاحية منتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة، وجزر غالاباغوس في الإكوادور.

وبعد أربعة عقود، ما يزال إدراج "اليونسكو" لمواقع التراث العالمي شرفاً مرغوباً جداً به لدى العديد من الوجهات. وبحسب "اليونسكو"، فإنّ إدراج أي موقع على قائمة التراث العالمي، يجب أن يتمتّع بـ"قيمة عالمية استثنائية".

قد تستغرق عملية الترشيح سنوات، وإذا لم يتأهل معلمٌ ما في أحد الأعوام، فقد يُعاد النظر فيه عند انعقاد مؤتمر "اليونسكو" التالي.

ويجب على أيّ من الوجهات أو المواقع المرشحة لهذه القائمة استيفاء أحد المعايير العديدة حتى يتم إدراجها على القائمة. ربما تكون "شهادة فريدة، أو استثنائية بالحد الأدنى، تتناول تراث ثقافي، أو حضارة قائمة، أو منقرضة". أو ربما تحتوي على "ظواهر طبيعية فائقة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي وأهمية جمالية".

إذا أُدرج معلمٌ ما على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، يُمكن للدولة الحصول على مساعدة مالية ومشورة من خبراء "اليونسكو" للمساعدة في عملية الحفاظ على الموقع.

يُبيّن الإنفوغرافيك أدناه ترتيب الدول العربية وفقاً لعدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ"اليونيسكو".