تعرض مزار ديني للسرقة جنوبي العراق

شفق نيوز - ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بتعرض أحد المزارات الدينية شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اشخاصا سرقوا مزار (سيد محمد/ ابو جاسم) والذي يقع في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الجناة سرقوا أدوات التبريد وماطور ماء في المرقد".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بملاحقة الجناة، حيث تمكنت لاحقاً من اعتقال شخصين اثنين بتهمة سرقة المزار الديني".

وتابع المصدر، القول إن "احد الجناة ينتمي لإحدى الفصائل المسلحة، حيث تم توقيفهم وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".