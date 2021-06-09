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"تعرضت لضغوط"..اعفاء قائممقام سوق الشيوخ من منصبه بناء على طلبه

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-09T12:33:18+0000
"تعرضت لضغوط"..اعفاء قائممقام سوق الشيوخ من منصبه بناء على طلبه

شفق نيوز/ قرر محافظ ذي قار، جنوبي العراق، يوم الاربعاء، اعفاء قائممقام سوق الشيوخ من منصبه بناء على طلبه.  

ووفقاً لوثائق رسمية تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن قائممقام قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بشير ياسين، قدم طلباً بالاعفاء من منصبه نتيجة ما وصفها "الضغوط التي تعرض خلال الأيام الثلاثة الأولى من تسنمه للمنصب".

وبحسب وثيقة أحرى، فأن المحافظ احمد الخفاجي وافق على الطلب بناء على طلبه، وذلك بعد خمسة ايام على تكليفه.

وقرر محافظ ذي قار احمد الخفاجي، يوم السبت الماضي الخامس من حزيران الجاري ، تكليف بشير ياسين حسين بمهام منصب قائممقام قضاء سوق الشيوخ.

 

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