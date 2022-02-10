"تعذيب وحشي" ينهي حياة فتاة على يد والدها في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم الخميس، بمقتل شابة على يد والدها جراء تعذيب وحشي تعرضت له غربي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابة من مواليد 2000 في منطقة الكاطون ببعقوبة، لقيت مصرعها على يد والدها أثناء تعذيبها لأسباب ما زالت غير معلومة، ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

وبين أن "السلطات الأمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية تلقت بلاغاً ببيانات الجاني لملاحقته والقبض عليه".

ويشكل العنف الأسري واحدة من أبرز المخاطر التي تهدد حياة وسلامة العراقيين من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين الذكور والإناث، ويعد الأطفال والنساء الفئة الاكثر تعرضاً لهذا النوع من العنف، وغالباً في يفضي إلى الوفاة أو إصابات بليغة، وأحياناً تترك عاهات مستدامة.