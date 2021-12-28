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تعدّت أهدافها.. انتقادات لـ"تظاهرات" تعطل المصالح الحياتية في بعقوبة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-28T13:24:54+0000
تعدّت أهدافها.. انتقادات لـ"تظاهرات" تعطل المصالح الحياتية في بعقوبة

شفق نيوز/ شكا مواطنون ومثقفون في ديالى، يوم الثلاثاء، من تعطيل المصالح الحياتية وعمل الدوائر الحكومية في المحافظة من قبل المحاضرين المعتصمين امام مديرية تربية ديالى.

وقال مواطنون ومثقفون لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرة المحاضرين في بعقوبة تعدت أهدافها وامتدت لإغلاق مديرية التربية ودائرة تربوية وسط بعقوبة، إضافة إلى إغلاق طريق حيوي وسط بعقوبة يضم دوائر حكومية رئيسية ما سبب تعطيل المصالح الحياتية وإجراء المعاملات الرسمية".

ودعا المواطنون، المتظاهرين إلى الالتزام بأهداف التظاهرات بعيدا عن مظاهر إغلاق الدوائر الحكومية والإضرار بالمصالح العامة.

وتشهد مدينة بعقوبة منذ أيام عدة اعتصامات وتظاهرات لمحاضري التربية وقطع  طرق للمطالبة بشمولهم بقرار التعاقد ٣١٥ أسوة بوزارات الدولة الأخرى.

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