تعديل سلم رواتب موظفي الدولة يصطدم بـ"مشكلة" ولجنة تدرس "الحلول"

شفق نيوز/ كشف النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي اليوم الثلاثاء، عن أسباب تأخر تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، فيما أشار إلى إن اللجنة المعنية بالتعديل مستمرة بعملها.

وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لجنة مشكلة في مكتب رئيس مجلس الوزراء تعمل على إعداد سلم موحد لرواتب موظفي الدولة، إلا إنها تحتاج إلى وقت أكثر".

وأضاف أن "اللجنة المعنية لم تصل إلى نتائج نهائية لتعديل وتوحيد سلم رواتب الموظفين، وإنها تعمل على معالجة رواتب الأدنى في الوزارات والدوائر ومؤسسات الدولة".

وبين المسلماوي، إن "اللجنة تواجه مشكلة في تمويل الفروقات من أجل تعديل وتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة ولم تستطيع بسبب العجز الموجود في قانون الموازنة البالغ 64 تريليون دينار".