تعداد العراق.. رصد "ضبابية" ونقص كبير بالمعلومات وسط تسجيل مؤشرات "خطيرة"

شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، عن رصد مؤشرات "خطيرة" على نتائج التعداد السكاني للعراق، مشيراً إلى نقص كبير بالمعلومات و"ضبابية" في إعلان البيانات.

وقال المرسومي لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج المعلنة أظهرت زيادة في عدد العراقيين عن آخر تقدير لعدد السكان أعلنته وزارة التخطيط في 2023، وهذه الزيادة بمقدار مليون نسمة يزداد العراقيون كل عام، وهو مؤشر خطير لمعدل الإعالة في البلاد، أي إن كل فرد يعيل 5 إلى 6 أشخاص وهذا الأمر يحجّم الدخل الشخصي للأفراد".

وتابع، أنه "على العراقيين أن ينتبهوا لمسألة الإنجاب وأن تتدخل الحكومة لوضع الحلول، والحد من التوسع السكاني"، مؤكداً إن "الأرقام المعلنة عن عدد المساكن غير دقيقة، وأنا شخصياً لم يزرني الباحث زيارة ثانية لتحديد وتثبيت تفاصيل الأسرة والسكن، وهذا يؤكد أن النتائج المعلنة لم تظهر بشكل كامل لغاية اليوم وما أعلن بيانات بسيطة ومربكة".

وأضاف، المرسومي أن "أهم مرحلة في التعداد هي توزيع السكان حسب المحافظات وهو غير معلوم لغاية الآن، معتبرا أن "هذا الأمر سيربك التوزيع العادل للثروات والمقدرات لكل محافظة".

وتابع الخبير الاقتصادي القول إن "ما أُعلن عنه هو 32 صفحة مجتزئة لا تعطي دلالة في التحليل العميق، وهنالك نقص كبير في البيانات، بالإضافة إلى تسجيلنا ملاحظات حول نسبة العراقيين المستفيدين من الصرف الصحي وهي أقل من 50%، وهو مؤشر خطير على وجود خلل بالبنى التحتية للبلاد".

وأثارت نتائج التعداد العام للسكان في العراق، "مؤشراً خطيراً" بحسب لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية وخبراء في الزراعة والاقتصاد، التي دعت إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية وانتهاج سياسات حكومية متوازنة ووقفة جادة تستند إلى أسس علمية صحيحة لمعالجتها.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس الاثنين، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، فيما توزع السكان حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كوردستان.

وتقول عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، ابتسام الهلالي، إن "وجود 30% فقط لأراضي الريف، هو مؤشر خطير في وقت تعتبر الزراعة نفطاً دائماً ومورداً أساسياً لدعم الاقتصاد، إذ تعتمد دول كبرى على الزراعة وتقدم له الدعم للجانبين الإنتاجي والحيواني".

وتضيف الهلالي لوكالة شفق نيوز: "أما في العراق، فقد تعرضت الزراعة منذ سنوات لإهمال كبير أدى إلى هجرة سكان الريف إلى المدينة لغرض العمل ما تسبب بهجرة الأراضي الزراعية، إضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية والبساتين، ما دمر البنية الزراعية بشكل كبير".

وتؤكد الهلالي، على أهمية "الدعم المتواصل للزراعة في سبيل عودة الفلاح لأرضه، لأنه ينبغي أن يكون توزيع السكان 50% قرى و50% مدن، للمحافظة على التوازن، وكذلك إصدار القوانين لدعم الزراعة، ومؤخراً كان هناك توجه كبير لدعم المزارعين من خلال منظومات الري والسماد والبذور، كما هناك قانونيْن مهمين تم التصويت عليهما".

وعن هذين القانونين، توضح الهلالي، أن "القانون الأول هو تمليك 10 ودونمات بدون بدل، كأن يكون للفلاح عقد على 20 دونما، فإنه يتم تمليكه 10 دونمات منها، وبقية الأرض يقدم على شرائها بسعر رمزي، ومن ثم يضم جميع الأرض الدوانم العشرين له، أما القانون الثاني فهو قانون المتفرغين الزراعيين رقم 24 للعام 2014، وهذا تم التصويت عليه العام الماضي، وفي هذا القانون تم اعطاء للمتفرغ الزراعي 50 دونماً وحصة مائية وقرض في سبيل عودة الفلاح للزراعة ويتمسك بأرضه".