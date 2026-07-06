تعبئة شاملة في النجف.. خطط طوارئ أمنية وصحية وخدمية لتشييع خامنئي (صور)

شفق نيوز- النجف

تعيش مدينة النجف استعدادات استثنائية قبيل مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، وسط انتشار واسع للأعلام العراقية والإيرانية وصور الراحل في الشوارع والساحات العامة، بالتزامن مع تنفيذ خطط أمنية وخدمية وصحية واسعة لاستقبال مئات الآلاف من المشيعين المتوقع وصولهم من داخل العراق وخارجه.

ورصد مراسل وكالة شفق نيوز اكتساء الشوارع الرئيسة، ولا سيما طريق النجف - الكوفة، بالأعلام العراقية والإيرانية، فيما غطت صور المرشد الإيراني الساحات العامة والتقاطعات وشاشات الإعلانات، في مشهد يصفه أهالي المدينة بأنه يحدث للمرة الأولى.

وبالتزامن مع ذلك، نصبت مواكب أهالي النجف، إلى جانب مواكب تابعة لفصائل مسلحة، سرادقها على طول طريق النجف - الكوفة وفي مداخل المدينة، استعداداً لاستقبال المشيعين، مع توفير خدمات الإطعام والمبيت وسائر المستلزمات.

وكان محافظ النجف قد أعلن وضع خطة أمنية وخدمية متكاملة لتأمين مراسم التشييع، موضحاً أن مراسم الاستقبال الرسمية ستقام في مطار النجف الدولي مساء الثلاثاء، على أن تنطلق مراسم التشييع الشعبية صباح الأربعاء.

وقال أبو جمال، صاحب أحد المواكب، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المناسبة تمثل حالة حزن كبيرة للشعبين العراقي والإيراني اللذين فقدا قائداً كبيراً ضحى من أجل بقاء راية الإسلام عالية"، مضيفاً: "كنا نتمنى أن يزور السيد الخامنئي النجف وهو على قيد الحياة، لكن شاءت الأقدار أن تكون زيارته شهيداً".

من جانبه، أكد علي محمد، صاحب موكب آخر، لوكالة شفق نيوز، اكتمال الاستعدادات لاستقبال المشيعين، عبر توفير أماكن المبيت والطعام والشراب والخدمات اللازمة لضمان انسيابية حركة الوافدين.

وقال رئيس قسم الشعائر والزيارات المليونية، حيدر كبون، لوكالة شفق نيوز، إن نحو 100 موكب حسيني سيشارك في تقديم الخدمات، موزعة على امتداد طريق النجف – الكوفة وحتى مركز المدينة.

وفي الجانب الأمني، أفاد مصدر في محافظة النجف، لوكالة شفق نيوز، بأن أكثر من 25 ألف عنصر من الحشد الشعبي سيشاركون في تنفيذ الخطة الأمنية، من خلال الانتشار على طول مسار التشييع الممتد من مجسر مستشفى الصدر وصولاً إلى محيط مرقد الإمام علي (ع) داخل المدينة القديمة، بالتنسيق مع القوات الأمنية.

صحياً، أعلن مدير إعلام دائرة صحة النجف، ماهر العبودي، لوكالة شفق نيوز، إكمال جميع الاستعدادات الخاصة بالمراسم، مبيناً أن أكثر من ألف منتسب من الملاكات الطبية والصحية والإسعافية سيشاركون في تنفيذ الخطة، إلى جانب نشر مفارز طبية على طول طريق النجف – الكوفة، وتوزيع 100 سيارة إسعاف في الطريق والساحات والتقاطعات الرئيسة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي الجانب الخدمي، قال مدير إعلام بلدية النجف، بشار السوداني، لوكالة شفق نيوز، إن البلدية كثفت أعمالها استعداداً لاستقبال المعزين، عبر تنفيذ حملة شاملة تضمنت تنظيف الشوارع، ورفع النفايات، وغسل الساحات، وتأهيل الأرصفة والحدائق والجزرات الوسطية، فضلاً عن زج الآليات والملاكات الخدمية في مختلف مناطق المدينة.

وأكد السوداني أن بلدية النجف استنفرت جميع إمكاناتها الفنية والخدمية لتوفير بيئة مناسبة لاستقبال المشيعين، بما يضمن انسيابية الحركة والحفاظ على النظافة العامة طوال فترة مراسم التشييع.