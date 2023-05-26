تعاون لمكافحة الحمى النزفية في ذي قار.. 36 فرقة دولية ومحلية لصد هجمتها

شفق نيوز / أعلنت ادارة مستشفى البيطرة في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن انطلاق حملة بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي كبيرة لمكافحة مرض الحمى النزفية في المحافظة عبر 36 فرقة مشتركة.

وقال مدير المستشفى، محمد عزيز لوكالة شفق نيوز، إن "حملة كبيرة انطلقت في الناصرية وضواحيها لمكافحة مرض الحمى النزفية بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي"، لافتاً إلى أن "الحملة ستستمر لمدة 10 ايام وتقودها 36 فرقة، توزعت بين 21 فرقة حكومية و16 فرقة تطوعية".

وأضاف عزيز، أن "الإصابات بالمرض في المحافظة بلغت لغاية الآن 40 حالة، منها 6 وفيات، فيما تم شفاء العديد من المصابين الـ34 الآخرين"، موضحاً ان" الأطباء في ذي قار امتازوا خلال الفترة الماضية من هذا العام بسرعة تشخيص المرض، ما ساهم بالقدرة على علاجه سريعاً".