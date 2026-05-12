تعاون "عراقي ألماني" يُحبط مخططاً إرهابياً في هامبورغ

شفق نيوز- بغداد

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، يوم الثلاثاء، أن التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الجانب الألماني أسهما في إحباط مخطط إرهابي خطير في مدينة هامبورغ.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم كان في مراحل تحضيرية متقدمة لتنفيذ اعتداء ضد تجمعات مدنية داخل المدينة".

وأضاف أن "عملية إحباط المخطط الإرهابي في مدينة هامبورغ الألمانية تأتي بعد تبادل معلومات وأدلة ذات أهمية عالية بين الجانبين، الأمر الذي أسهم في دعم إجراءات الرصد والتحقيق، وتمكين الجانب الألماني من اتخاذ التدابير العاجلة لمنع وقوع الهجوم قبل تنفيذه".

من جانبه أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، بحسب البيان، أن "هذه العملية جاءت في إطار تعزيز مسارات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة، ولا سيما في الملفات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وأشار جفات، إلى أن "نجاح هذه الجهود يعكس أهمية التنسيق القضائي والأمني المشترك في إحباط المخططات الإرهابية قبل وقوعها، وحماية أرواح المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي".