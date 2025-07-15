تعاون بين نقابة الصحفيين ومحاميّ كركوك لدعم القضاء و"الترافع مجاناً"

شفق نيوز- كركوك

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مع هيئة انتداب المحامين في المحافظة لتقديم الدعم القانوني المجاني للصحفيين، والتأكيد على أهمية التعاون في تعزيز جهود القضاء وترسيخ مبادئ العدالة.

وجاء الإعلان عقب لقاء جمع رئيس النقابة في كركوك، مروان إبراهيم العاني، برئيس هيئة انتداب المحامين في المحافظة، المحامي طه عثمان المفرجي، حيث ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك لدعم الصحفيين ومساندتهم أثناء تأدية مهامهم المهنية.

وقال مروان إبراهيم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "التعاون مع هيئة انتداب المحامين يهدف إلى حماية الصحفيين وتقديم المشورة القانونية والدفاع المجاني عنهم، بما يسهم في تمكينهم من أداء واجباتهم دون خوف من أي استهداف قانوني أو إداري".

وأضاف أن "النقابة تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، وتواصل تنسيقها مع الجهات القضائية والقانونية في المحافظة لدعم حرية الصحافة وفق الدستور والقانون".

من جهته، أكد المحامي طه عثمان المفرجي أن "هيئة انتداب المحامين في كركوك ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للصحفيين ونقابتهم عبر فريق قانوني مختص يشرف عليه بشكل مباشر، للدفاع عنهم أمام المحاكم وفي جميع الجوانب القانونية المرتبطة بعملهم الصحفي".

وبيّن أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الهيئة لدعم سلطة القضاء وتطبيق القانون وضمان حماية الحريات العامة وفق الأطر الدستورية".