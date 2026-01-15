تظلمات الأنبار: ملف (5160) عالق عند التعاقد بسبب الخلافات السياسية

شفق نيوز- الأنبار

أكد منسق الاحتجاجات باسم ملف ملحق تظلمات الأنبار عبد التواب حامد، يوم الخميس، أن ملف (5160) استكمل جميع الإجراءات القانونية والرسمية وحصل على موافقة وزارة المالية، إلا أن تنفيذه ما يزال متوقفاً عند مرحلة التعاقد فقط.

وقال حامد، لوكالة شفق نيوز، إن ملف (5160) يُعد ملحقاً بالملف الرئيسي الذي يضم (36,942) شخصاً، مبيناً أن ملفات أقرانهم جرى حلها ضمن هذا الإطار، في حين ما يزال ملف الملحق معرقلاً من دون مبررات قانونية واضحة.

وأضاف أن تعطيل ملف الملحق لا يعود لأسباب إدارية أو قانونية، وإنما نتيجة تناحرات سياسية، مؤكداً أن جميع المتطلبات الرسمية الخاصة بالملف قد أُنجزت بالكامل.

وطالب منسق الاحتجاجات الجهات المعنية بالنظر إلى أوضاع المشمولين بملف الملحق وإنهاء معاناتهم، عبر الإسراع بحسم إجراءات التعاقد أسوة ببقية الملفات التي جرى حلها سابقاً.

ويشير (5160) إلى ملف التظلمات الخاص بمديرية تربية الأنبار في العراق، والذي يضم 5160 درجة تعيين لمواطنين قدموا اعتراضات على عقود سابقة، حيث يمر الملف بمراحل تدقيق وتدقيق قضائي مع انتظار حسم مصير هؤلاء المتعاقدين لإصدار الأوامر الإدارية النهائية وتثبيتهم أو إلغاء عقودهم، وهو موضوع يثير اهتماماً إعلامياً ومجتمعياً كبيراً.