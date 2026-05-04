تظاهرات شبابية في بغداد والبصرة تطالب بالتعيين وفرص العمل

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

شهدت العاصمة بغداد، ومحافظة البصرة، صباح يوم الاثنين، تظاهرات شبابية تطالب بإيجاد فرص عمل وإطلاق التعيينات.

في بغداد، تظاهر خريجو المجموعة الطبية والصحية والتمريضية دفعة (2023-2024-2025) أمام مبنى وزارة الصحة، للمطالبة بإطلاق تعييناتهم.

وفي البصرة، شهدت مداخل شركة مصافي الجنوب، منذ صباح اليوم، تظاهرات نظمها عدد من العاملين في المشروع FCC للمطالبة بتوفير فرص عمل وتعيين.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، أغلق المحتجون كل الطرق المؤدية الى شركة مصافي الجنوب، ما تسبب بمنع دخول الموظفين، إضافة إلى تعطل خروج العاملين المناوبين وتكدس مركبات الموظفين، وسط انتشار أمني مكثف.