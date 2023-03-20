تظاهرتان لخريجين وحملة الشهادات العليا في بغداد

شفق نيوز/ نظم العشرات من الخريجين وحملة الشهادات العليا، يوم الاثنين، تظاهرتين في العاصمة بغداد للمطالبة بالتعيين وتدوير الدرجات الوظيفية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الخريجين العشرة الاوائل من تسلسل 4 _ 10 ، تظاهروا أمام وزارة المالية، للمطالبة بالتعيين ضمن موازنة 2023.

كما نظم حملة الشهادات العليا والاوائل "بلا كود" تظاهرة من أمام مجلس الخدمة الاتحادي باتجاه رئاسة الوزراء للمطالبة بتدوير الدرجات الوظيفية الفائضة.

ويقصد بالخريجين "بلا كود" الذين لم يستلموا ارقاماً سرية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤهلهم للتقديم على التعيينات.