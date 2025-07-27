ثلاث تظاهرات غاضبة في بغداد إحداها أمام وزارة النفط العراقية

شفق نيوز - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، خروج العشرات من خريجي الجامعات في مظاهرتين طالبوا فيهما بتوفير وظائف وفرص عمل لهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من خريجي معاهد النفط تظاهروا أمام مبنى وزارة النفط في بغداد مطالبين بالتعيين، وإيجاد حل لمشاكلهم.

وفي السياق تظاهر حملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل للجامعات والمعاهد أمام مجلس الخدمة الاتحادي في بغداد مطالبين بشمول جميع أنواع العقود بالتعيين، وفقا للمراسل.

هذا وتظاهر موظفو الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي أمام مبنى الهيئة في بغداد مطالبين بإقالة مديرها العام سلمان صدام البهادلي.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات منددة بالبهادلي، متهمة اياه بالانتماء الى نظام حزب البعث السابق في العراق، وانه مشمول بالاجتثاث.

وتداول مدونون مقاطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجموعة من المحتجين بينهم نساء موظفات تعرضوا للتدافع أثناء دخول المدير سلمان البهادلي الى مبنى الهيئة.

وقال محتجون - بحسب المقاطع المتداولة - وقد علت اصواتهم، ان الموظفات تعرضن للاعتداء من قبل حماية البهادلي.