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تظاهرتان في محافظتين لمواطنين "ضاعت معاملاتهم" وآخرون بلا ماء

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-28T06:58:39+0000
تظاهرتان في محافظتين لمواطنين "ضاعت معاملاتهم" وآخرون بلا ماء

شفق نيوز/ نظم عشرات الاشخاص في كربلاء، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، بعد ضياع معاملاتهم، فيما خرج العشرات في ذي قار بتظاهرة احتجاجا على انقطاع الماء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في كربلاء إن العشرات من المواطنين في المحافظة  نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام دائرة التسجيل العقاري.

وتحدث عدد من المحتجين عن سبب هذه الوقفة، مبينين أن الدائرة تعاني من ضيق المكان وقلة عدد الموظفين، مشيرين إلى ضياع معاملاتهم.  

وفي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، نظم العشرات من المواطنين تظاهرة حاشدة امام مبنى ديوان المحافظة، صباح اليوم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين من اهالي قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة حاشدة امام مبنى ديوان المحافظة بسبب شحة المياه التي ضربت القضاء خلال الفترة الماضية.

وبين، أن المتظاهرين طالبوا الجهات الحكومية المختصة بالتدخل لانقاذهم قبل حصول الكارثة بالاهالي، مهددين بتصعيد الإجراءات ما لم توضع الحلول خلال الفترة المقبلة.

 

 

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