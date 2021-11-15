تظاهرتان في محافظتين لاصحاب المخابز وعقود الكهرباء.. صور

شفق نيوز/ شهدت محافظة المثنى جنوبي العراق، يوم الاثنين، تظاهرة نظمها عدد من موظفي العقود بوزارة الكهرباء للمطالبة بـ"مستحقاتهم"، في وقت تظاهر اصحاب المخابز بمحافظة النجف احتجاجاً على ارتفاع اسعار الطحين.

وتظاهر عدد من موظفي العقود في دوائر وزارة الكهرباء بمحافظة المثنى اليوم، أمام مبنى مديرية التوزيع للمطالبة بإحتساب رواتبهم على السلم الذي اعتمد سابقاً، فضلاً عن صرف فروقات الرواتب للعامين الماضيين .

وقال عدد من المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن مطالبهم تتلخص بصرف رواتبهم وفقا للسلم الذي أقر في عام ٢٠٢٠ والذي شمل احتساب الزوجية والأطفال، مؤكدين أنهم لم يتسلموا رواتب منذ شهرين.

وأشار المتظاهرون إلى أن حركة الاحتجاجات التي تنظم بالتنسيق مع نظرائهم في باقي المحافظات ستستمر لحين العودة لذلك السلم وتنظيم مسألة صرف الرواتب أسوة بباقي الموظفين .

وفي محافظة النجف تجمع العشرات من أصحاب المخابز والأفران في ساحة المجسرات وسط المحافظة، احتجاجا على ارتفاع سعر الطحين.

وأمس الاحد، نظم العشرات تظاهرة أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وخاصة مادة الطحين، فضلاً عن المطالبة بإطلاق الحصة التموينية معتبرين قطعها "جريمة كبيرة بحق الإنسانية ".

وشهدت اسعار الطحين ارتفاعاً مفاجئاً في عموم العراق ، إذ تجاوز سعر الكيس الواحد مبلغ 45 الف دينار عراقي بعد أن كان 28 الف دينار، لينتج عنها ارتفاعاً باسعار "الخبز والصمون" والتي تعد القوت الرئيسي للمواطن العراقي.