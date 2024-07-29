تظاهرتان في كركوك.. مطالبات بتعيين حراس التربية وأخرى ضد إجراءات الغاز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الحراس المجانيين في كركوك، اليوم الاثنين، أمام مديرية تربية المحافظة، مطالبين الجهات الحكومية بتعيينهم بعد سنوات من العمل المجاني.

وقال محمد صباح، أحد الحراس المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من الحراس الذين يعملون بالمجان في مدارس تربية كركوك تظاهروا اليوم مطالبين بتعيينهم على ملاك تربية كركوك". وأضاف صباح أن "العدد يتجاوز 1200 حارس مقسمين على المدارس التابعة لتربية كركوك، حيث نقوم بحراسة المدارس طوال أيام الأسبوع وفي العطل، ورغم مرور سنوات، لم يتم التعاقد معنا بشكل رسمي وهناك من يعرقل هذا الأمر".

وأضاف متظاهر آخر، يدعى عبد الله حسن، أن "الحراس الأمنيين في كركوك يطالبون تربية كركوك وادارة المحافظة بإجراء التعاقد معهم وتعيينهم، لأننا نعمل مجاناً في حماية المدارس منذ خمسة سنوات، وعلى التربية إنصاف الحراس الأمنيين".

وفي سياق متصل، انطلقت تظاهرة ثانية أمام دائرة تعبئة الغاز في دائرة المنتوجات النفطية، مطالبة بإلغاء الشروط الجديدة التي فرضت على باعة الغاز في كركوك.

وقال خليل البياتي، أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "باعة الغاز تظاهروا أمس واليوم ضد إجراءات دائرة تعبئة الغاز التي فرضت شروطاً مثل شريحة GPS وتحديد المسارات، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني وفرض ضريبة، مما سيؤدي إلى زيادة سعر قنينة الغاز إلى حوالي 8 آلاف دينار، في حين كنا نشتريها بـ 5000 دينار ونبيعها بـ 7000 دينار. كما أن غالبية أهالي كركوك لا يحملون بطاقات الدفع الإلكترونية".

وأضاف البياتي: "سوف نواصل التظاهرات وسنقوم بالإضراب، وقد تحدث أزمة في غاز الطبخ في كركوك إذا لم تُستجب مطالبنا بإلغاء GPS والضريبة والدفع الإلكتروني".

وأمس الأحد، تظاهر العشرات من أصحاب وكالات بيع الغاز في محافظة كركوك، احتجاجاً على فرض ضريبة جديدة عليهم وتحديد مساراتهم باستخدام شريحة GPS، مطالبين بإلغاء هذه القيود، فيما أعلنوا إضرابهم عن العمل بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضتها شركة تعبئة الغاز.