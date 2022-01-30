تظاهرتان في كركوك للمطالبة بدرجات وظيفية وفرص عمل (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الحراس الأمنيين للمدارس في كركوك، يوم الاحد، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم المتأخرة، فيما دعا الخريجون والمتدربون في شركة نفط الشمال رئيس الوزراء الى زيارتهم والاطلاع على مشاكلهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من حراس المدارس نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى مديرية تربية كركوك، للمطالبة بتحويلهم من موظفين بصفة عقد مؤقت إلى الملاك الدائم.

وأوضح أحد الحراس المتظاهرين، أن "البعض منهم يعملون منذ 14 سنة بصفة عقد ولم يتم تثبيتهم على الملاك، كما لم يتم صرف رواتبهم الشهرية"، مبينا انه "تم توظيفهم كحراس مقابل أن يسكنوا في مسكن داخل المدرسة عبارة عن غرفة واحدة، شريطة أن لا يطالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأكد أن "المسؤولين وعدونا بتحويلنا على الملاك عند إطلاق الدرجات الوظيفية لكن لم يفوا بوعودهم، رغم أننا نتحمل كامل المسؤولية في حماية وتأمين ممتلكات المدرسة".

وعلى صعيد متصل، تظاهر العشرات من الخريجين والمتدربين في شركة نفط الشمال، العاطلين عن العمل في كركوك، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم.

ودعوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "زيارة المحافظة والتدخل بشكل مباشر لحل المشاكل الموجودة في كركوك وعلى رأسها مشكلة الخريجين وخاصة المتدربين في شركة نفط الشمال حيث نعاني من التهميش وعدم المساواة بيننا وبين أقراننا في ذي قار والبصرة".