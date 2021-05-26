تظاهرتان في ديالى وكركوك لحشد الدفاع وأنصار الحزب الشيوعي وقطع طريق رئيسي

شفق نيوز/ تظاهر منتسبو حشد الدفاع (أئمة البقيع) في ديالى، يوم الاربعاء، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2014 وحتى الآن .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مقاتلي حشد الدفاع أئمة البقيع قطعوا طريق المقدادية _خانقين للمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة منذ أكثر من 7 سنوات.

يشار الى أن "حشد الدفاع" ينتشر في اطراف قضاء المقدادية منذ سنوات عدة، وتعرض لهجمات متكررة بالعبوات او قناصة عناصر داعش بسبب قربهم من معاقل واوكار التنظيم شمالي قضاء المقدادية وقرب تلال حمرين الساخنة.

وفي سياق متصل، تظاهر في كركوك أنصار الحزب الشيوعي بتحسين الواقع الخدمي ورفع النفايات من شوارع المدينة وحل مشكلة الكهرباء وقلة