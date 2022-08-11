تظاهرتان في ديالى بسبب "تردي الكهرباء" والمحتجون يلوحون بالتصعيد

شفق نيوز/شهدت محافظة ديالى، اليوم الخميس، خروج العشرات من أبناء المحافظة في تظاهرتين احتجاجا على الواقع الخدمي وسوء تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما قطع المحتجون طرقا حيوية وهددوا بخطوات تصعيدية قادمة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز إن "متظاهرين قطعوا طريق بعقوبة -المقدادية قرب جسر الهارونية احتجاجا على تردي الخدمات والتيار الكهربائي".

وأكد المحتجون، وفقا للمصدر، "استمرار قطع الطريق لحين الاستجابة لمطالبهم ومعالجة مشاكل الكهرباء والخدمات"، منتقدين "إخلال الجهات المعنية بوعودها منذ أشهر طويلة".

من جهة أخرى قال مراسل وكالة شفق نيوز إن العشرات من أهالي ناحية كنعان، ١٨كم شرقي بعقوبة، قطعوا طريق بعقوبة - كنعان الرابط بين بعقوبة والذي يصل ايضا الى قضاء بلدروز ومعبر مندلي الحدودي احتجاجا على تردي التيار الكهربائي وانعدام الخدمات.

وأضاف المراسل أن المحتجين هددوا بالتصعيد واغلاق الدوائر الحكومية للضغط على الجهات المسؤولة واستحصال الحقوق المشروعة بحسب المتظاهرين.

وتأتي تظاهرات كنعان معاكسة لما أدلى به مدير ناحية كنعان مهدي عبد الكريم الشمري لوكالة شفق نيوز "بارجاء التظاهرات بعد التحسن النسبي بالتيار الكهربائي".

وفيما يعاني البلد من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية ونقص الخدمات يرى مراقبون ومختصون أن قسما من التظاهرات الخدمية مسيسة وتقودها جهات تحاول ضرب الخصوم لمكاسب ومصالح خاصة عبر استغلال التظاهرات لصالحها.