تظاهرتان في ديالى احتجاجا على نقص الخدمات والماء (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، يوم الجمعة، تظاهرتين احتجاجا على نقص الخدمات والمياه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن، العشرات من السكان نظموا تظاهرة احتجاجية عند مدخل منطقة كاطون الرحمة غربي بعقوبة، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي وإنهاء تأخر انجاز مشروع مجاري غرب بعقوبة.

وأضاف أن، عددا من المواطنين في قرية قلعة القصاب احتجوا أيضا وقطعوا طريق ناحية السلام - بعقوبة لدقائق، للمطالبة بتنفيذ مشروع مياه في المنطقة نتيجة العطش والجفاف في القرية.

ولفت إلى أن، الطريق أعيد افتتاحه بالوقت الراهن.