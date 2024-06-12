تظاهرتان في بغداد وذي قار للمطالبة بإطلاق "الكودات" والتعيين.. صور

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، تظاهرات شارك فيها حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في بغداد، إن المتظاهرين احتشدوا أمام مجلس الخدمة وسط العاصمة مطالبين بإطلاق "الكودات" التي تتيح لهم التعيين في وظائف حكومية.

وفي ذي قار، قال مراسل الوكالة، إن المتظاهرين قطعوا شارع الإمام علي (ع) وأغلقوا بوابة ديوان المحافظة في الناصرية، باستخدام الإطارات المشتعلة، احتجاجًا على عدم توفير 5 آلاف درجة وظيفية كانت قد وُعدوا بها.

وعبر المحتجون عن استيائهم من عدم تنفيذ الوعود الحكومية بتوفير فرص عمل للخريجين.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى شلل جزئي في حركة المرور وتعطيل بعض الخدمات في المناطق المتضررة.