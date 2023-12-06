تظاهرتان في بغداد لأصحاب الدراجات النارية والمفسوخة عقودهم من الخطوط الجوية

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في بغداد، صباح يوم الأربعاء، بتنظيم العشرات أصحاب الدراجات النارية احتجاجاً أمام وزارة المالية، فيما تظاهر آخرون من المفسوخة عقودهم من الخطوط الجوية العراقية.

وقال مراسلنا إن نحو 50 شخصاً من أصحاب الدراجات النارية تجمعوا أمام مبنى وزارة المالية مطالبين بتمديد عمل هيئة الكمارك في منطقة الشالجية ببغداد لترويج معاملات تسجيل دراجاتهم.

وأشار إلى أن ما يقارب 30 متظاهراً من المفسوخة عقودهم من الخطوط الجوية العراقية تجمعوا أمام مبنى وزارة النقل مطالبين بالعودة إلى الخدمة.