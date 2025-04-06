تظاهرتان في بابل للمطالبة بالتعيين و"العدالة الوظيفية" (صور)

شفق نيوز/ تظاهر في محافظة بابل، يوم الأحد، المئات من الموظفين وأصحاب العقود والخريجين، احتجاجاً على التفاوت في الرواتب بين الدوائر، واستبعادهم من فرص التوظيف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن "المئات من الموظفين، بينهم تربويون، تجمعوا قرب مبنى المحافظة، مطالبين بإقرار سُلّم الرواتب الجديد وقانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن الرواتب الحالية غير عادلة وتُسبب فجوة كبيرة بين الوزارات، حيث لا تتجاوز رواتب بعض الموظفين 180 ألف دينار".

وفي تظاهرة أخرى، تحت مجسر الثورة وسط الحلة، أفاد المراسل، أن "العشرات من الخريجين والعقود عبروا عن رفضهم لاستبعادهم من التعيينات الأخيرة، رغم مضي سنوات طويلة على تخرجهم".

وتابع أن "المتظاهرين دعوا الحكومة المركزية إلى التدخل الفوري وإنصافهم بتطبيق العدالة في التوظيف والرواتب".