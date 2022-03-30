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تظاهرتان في البصرة وذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-30T07:15:07+0000
تظاهرتان في البصرة وذي قار

شفق نيوز/ شهدت محافظتا ذي قار والبصرة جنوبي العراق، يوم الأربعاء، تظاهرات جديدة في عدد من مناطقهما.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "العشرات من الحراس الامنيين في محافظة البصرة تظاهروا أمام حقل مجنون النفطي شمال المحافظة"، لافتا إلى أن "المحتجين يطالبون بتحويلهم من ملاك وزارة الداخلية إلى ملاك وزارة النفط".

وفي ذي قار، شهدت المحافظة استمرار اعتصام الخريجين امام شركة نفط ذي قار وإغلاقها في شهرهم السابع من دون الاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى ان المحتجين يطالبون بالتعيين على ملاك الشركة.

وقال مراسل الوكالة في المحافظة إن "العشرات من الخريجين والكسبة ما يزالون في الاعتصام امام ديوان المحافظة ونصب السرادق وقطع الطريق امام المبنى من دون اغلاقها".

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