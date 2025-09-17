تظاهرتان غاضبتان في ديالى وبابل.. إحداها لسائقي الشاحنات (صور)

شفق نيوز- ديالى/ بابل

نظم العشرات من سائقي الشاحنات وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء، قرب تقاطع القدس بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال ضياء صباح، وهو من منظمي الاحتجاج لوكالة شفق نيوز، إن "احتجاج سائقي الشاحنات اليوم، جاء نتيجة سوء المعاملة والخدمات في منافذ المنذرية ومندلي وكذلك تعرض عدد من السائقين للابتزاز في محطات الأوزان والسيطرات على الطرق".

وأضاف أن "بعض السائقين لاسيما ناقلي الدجاج الحي يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الهلاكات الناتجة عن تأخيرهم في السيطرات والمنافذ لأربعة وخمسة ساعات"، مبيناً أن "السائقين يخسرون نصف أو أكثر من نصف الأجور بسبب التأخير والاتاوات والابتزاز".

بدوره قال أحمد المندلاوي، وهو سائق شاحنة، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع السائقين لا يتعرضون إلى مشاكل داخل إقليم كوردستان ويحصلون على شهادة صحية عند الدخول ويتجولون فيها كل مدن الإقليم بلا مشاكل، لكن عند الدخول الى سيطرة باوة محمود أو سيطرة جيمن تبدأ المشاكل والتأخير والاتاوات".

وأشار المندلاوي، إلى أن "تظاهرة اليوم، هي لمطالبة وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالتدخل وانقاذنا وتسهيل تنقلنا ونقل البضائع".

وفي بابل، انطلقت تظاهرة واسعة للخريجين أمام مبنى ديوان المحافظة في مدينة الحلة، للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل تليق بجهودهم وتعب سنوات دراستهم، وفق يافطات رفعت خلال التظاهرة.